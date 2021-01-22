Двойное убийство в Одессе обвиняемый назвал ритуальным обрядом

Полицейские объявили 30-летнему жителю многоэтажки на проспекте Небесной сотни в Одессе подозрение в умышленном убийстве своего отца и знакомого, совершённом 20 января, которое тот совершил якобы как «ритуальный обряд».

Об этом сообщает отдел коммуникаций Главного управления Нацполиции Одесской области.

«Установлено, что ужасное происшествие произошло вчера в арендованном жилье на проспекте Небесной сотни, где все трое проживали. Злоумышленник отсёк ножом своему 53-летнему отцу голову и разрезал брюшную полость, а 32-летнему знакомому нанёс многочисленные ножевые ранения в шею и туловище. По словам подозреваемого, он лишил жизни мужчин во время так называемого ритуального обряда», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в рамках производства, начатого по признакам п.1 ч.2 ст.115 Уголовного кодекса (Умышленное убийство) назначен ряд экспертиз, направленных на исследование психического состояния подозреваемого, его вменяемости и полных обстоятельств правонарушения.

В настоящее время следователи внесли ходатайство в суд об избрании задержанному меры пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога.



За содеянное ему может грозить лишение свободы на срок от 10 до 15 лет или пожизненное заключение.



Как сообщала Одесса News, 20 января в Одессе задержали на улице невменяемого мужчину — Дмитрия Пономаренко — с отчленённой головой в руках и обмотанного человеческими внутренними органами.

Фото и видео: Нацполиция