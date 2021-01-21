Мурашки по коже: невменяемый убийца ходил по Одессе с отрезанной головой в руках

В Одессе полицейские устанавливают обстоятельства двойного убийства, произошедшего в Одессе 20 января в квартире на проспекте Небесной сотни.

Как сообщает Отдел коммуникации полиции Одесской области, подозреваемый в совершении преступления задержан и даёт показания.

«По спецлинии 102 поступило сообщение о мужчине, который ходит по улице с человеческой головой в руках», — говорится в полицейском сообщении.



«Голый и окровавленный мужчина, обмотанный кишками и держащий в руках голову человека вышел из парадной, сел на лавочку и закурил», — рассказал один из жильцов дома, пишет Телеграм-канал ХуОдесса.

Оперативно прибыв по вызову, патрульные полицейские увидели правонарушителя, заходившего в подъезд дома. Вслед за ним они зашли в квартиру, где обнаружили тела двух мужчин с признаками насильственной смерти. Он обезглавил своего отца Игоря Пономаренко и выпотрошил 32-хлетнего Александра Демченко (вероятнее всего, был кумом).

Подозреваемый в двойном убийстве — 30-летний житель Одессы Дмитрий Игоревич Пономаренко. Работал в отеле «Дюк» в переулке Чайковского, 10. Был уволен за неадекватное поведение на работе и пребывание в наркотическом опьянении.

На месте происшествия работает руководство Главного управления полиции области и следственно-оперативная группа территориального подразделения.

Сведения по факту умышленного убийства внесены в Единый реестр досудебных расследований по п.1 ч.2 ст.115 Уголовного кодекса Украины (убийство двух или более человек).



Как сообщала Одесса News, 20 января Раздельнянский райсуд Одесской области приговорил к 15 годам лишения свободы убийцу 11-летней Дарьи Лукьяненко — 23-летнего Николая Тарасова.

Фото и видео: Отдел коммуникации полиции Одесской области, ХуОдесса