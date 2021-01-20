Одесский театр на Чайной приглашает на премьеру необычного спектакля

Спектакль, на который одесситов и гостей города приглашает Театр на Чайной 31 января, — необычный.

На сцене не будет литературного текста с художественными оборотами. На сцене — реальные истории живых людей.

Спектакль сделан в формате вербатима — разновидность документального театра, где артист ищет персонаж и берёт у него интервью на заданную тему, и потом воплощает на сцене образе персонажа, давшего это интервью.

«Мы не переписывали наши интервью в литературные тексты, а ребята их рассказывают так, как они у них родились на первом этапе работы. Поэтому на сцене очень живая речь. Для всех нас эта работа была экспериментом, так как мы все впервые столкнулись с таким форматом, в итоге у нас получился «свой» вербатим» — рассказывает режиссёр Евгений Резниченко.

Цена билетов от 40 до 150 грн. Их можно купить здесь.

Дата и время начала: 31 января, воскресенье, 19:00.

Продолжительность спектакля 80 мин. В спектакле используется нецензурная лексика.