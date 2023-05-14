Одесский ботанический сад приглашает посмотреть, что у них расцвело в мае

Ботанический сад Одесского национального университета им. И.И.Мечникова предлагает совершить прогулки по аллеям сада.

На новой территории сада по адресу: Французский бульвар 48/50 прогулки проводятся со вторника по воскресенье с 10 до18 часов.

Стоимость входного билета для взрослых 50 гривен, для детей — 30 грн (6-18лет), дети до 6 лет — бесплатно.

Также проводятся организованные экскурсии, но на них надо предварительно записаться по тел. 098 98 76 179. Стоимость экскурсионного билета: взрослый – 100 грн. детский — 80 грн, дети до 6 лет – бесплатно. Экскурсионная группа – от 20 человек.

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