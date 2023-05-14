«Тузлівські лимани»-2023: війна та мир (випуск 38-й)

До Національного природного парку «Тузлівські лимани» зачастили під час війни рожеві фламінго.

Але їхнє майбутнє залежить, на жаль, від невігласів, — пише на своїй сторінці у Facebook доктор біологічних наук, професор, науковий журналіст з Одеси Іван Русєв.

«Зранку дзвонить мені мій друг Михайло Жмуд з Вилково і каже, що над ним, над Дунаєм, прямо зараз летять фламінго і скоро будуть у нас на Тузлівських лиманах. І дійсно, останніми тижнями рожеві фламінго часто стали помітними і можна сказати, що просто вже мешкають постійно на Тузлівських лиманах. Вони мандрують за день по всім нашим 13 лиманам в пошуках рясних місць з їжею. І в інтернеті часто стали з’являтися фотки з різних місць нашого нацпарку з цими дивовижними птахами», — пише одеський еколог, супроводжуючи ці слова світлиною з рожевими фламінго, які пролетіли над кордоном «Тузлівська Амазонія» після заходу сонця (головне фото).

«Видовище неймовірне. Головна їжа зараз для них — рясний шар мотиля», — ділиться своїми враженнями Іван Русєв.

Знавець природи пояснює таку тенденцію появлення фламінго на наших лиманах останніми роками і особливо останніми тижнями тим, що вони активно шукають місця для гніздування і незабаром можуть почати формувати гніздові колонії.

«Але…, — застерігає вчений, — гідрологічна ситуація на лиманах зараз нестабільна і є ризики висихання заповідних місць наших лиманів, найбільш привабливих для гніздування цих дивовижних птахів. А причиною такої прикрої ситуації є антидержавницька політика невігласа при владі — Мельніченка — голови Білгород-Дністровської райради (зятя С.Гриневецького, якій ще впливає на діяльність обладміністрації)».

Про діяльність цього пана Одесса News писала вже неодноразово і запрошувала висловити свою точку зору на все, що відбувається в НПП, але поки що від жодного критикованого нами чиновника за порушення норм екології — ні гу-гу.

«А зараз, під «дудку» невігласа Мельніченка «танцюють» і прикордонники, і поліція, і навіть офіцери ТРОшники, які пару днів тому категорично заборонили (!?) нам відкривати на піщаному пересипу прорву в заповідній зоні для налагодження водообміну між Чорним морем та Тузлівськими лиманами. Про таке ганебне явище, яке сталося зараз, де невігласом було втягнуто офіцерів без честі і гідності, ми ще напишимо на загал. Зараз адміністрація накопичує відповідну інформацію про всіх причетних до такої злочинної антидержавницької діяльності під час війни. Мета невігласа Мельніченка разом з такими ж керівниками 3-х громад навколо Національного природного парку «Тузлівські лимани» довести лимани до екологічної кризи, кричати, що наша адміністрація нацпарку не спроможна ним керувати, просунути свою людину на директора», — повідомляє Іван Русєв.

Завзятий борець за рідну землю впевнений: «Але їм слід пам’ятати, що за 7 років правління нацпарком нашою командою і не таке було…, разом з армією друзів нашого парку і за підтримки Міндовкілля — ми впораємось!».

Для довідки. Оцінити завдану шкоду українському довкіллю в абсолютних цифрах поки що неможливо, але загалом ця сума перевищує 2 трлн грн. Про це під час дискусії «Наслідки війни в природних та біосферних заповідниках, національних парках» в Укрінформі розповів директор Департаменту природно-заповідного фонду та земельних ресурсів Міндовкілля Едуард Арустамян.

У попередньому випуску «Тузлівські лимани»-2023: війна та мир» Одесса News розповідала про спостереження науковця Івана Русєва над життям в НПП птахів бджолоїдок і засміченістю річок Білгород-Дністровського району.

Фото: Іван Русєв/Facebook

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