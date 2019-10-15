В Одессе хиты групп Imagine Dragons, Coldplay прозвучат в симфоническом звучании

Magicbox 26 октября приглашает на премьеру нового концертного шоу “Imagine Dragons & Coldplay Symphonic Cover Show”!
Все хиты легендарных групп Imagine Dragons и Coldplay впервые прозвучат в роскошном
симфоническом звучании!
Они формируют образ современной поп-музыки высшей пробы. Они создают тренды, которым следуют тысячи исполнителей во всём мире. Их песни стали ежедневным саундтреком для миллионов фанов и вдохновляют людей во всех уголках земного шара.
Осенним вечером в помещении одесской филармонии прозвучат Believer, Bad Liar, Radioactive, Thunder, Natural, Viva la Vida, Clocks, Paradise, A Sky Full of Stars, Fly On и многие другие супер-хиты Imagine Dragons и Coldplay.
Вы увидите и услышите симфонический оркестр, рок-группу, суперсовременное световое шоу,
спецэффекты, крутые танцевальные номера, виджеинг на светодиодных экранах.
Солисты шоу — суперфиналисты телепроекта «Голос Країни» — Андрей Рыбарчук и Вячеслав Кретов.
Не вызывает сомнений, что к большому составу участников шоу присоединится многочисленный
хор из состава зрителей!
Начало в 19:00.
Билеты можно купить здесь.