В Одесской реформатской церкви концерт «Орган и голос»

В Одесской реформатской церкви 5 августа состоится концерт «Орган и голос».

Казалось бы, что нового в сочетании органа и голоса? Но если звучит лучший симфонический орган Одессы под умелыми руками (и ногами) заслуженного деятеля эстрадного искусства Украины Елены Удрас, в созвучии с глубоким бархатным голосом заслуженной артистки Украины Ирины Криворученко из Ровно, рождается новое чудо творчества.

А программу концерта можно определить как “От классики до джаза и современности”.

Прозвучат музыкальные произведения И.С. Баха, Ж.-П. Мартини, Дж.Каччини, А. Вивальди, П. Масканьи, В. Гомеса, Гершвина, Д. Гарет-Н. Паганини, Е. Удрас.

Адрес: ул.Пастера, 62

Приходите к 16:00.

Справки: (048) 789-10-86, (094) 945-70-86.

Вход 150 грн., для пенсионеров и внутренне перемещённых лиц 100 грн.

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