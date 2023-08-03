Украина в I полугодии 2023 года увеличила экспорт агропродукции в Евросоюз

В январе-июне 2023 года Украина экспортировала в страны-члены Европейского Союза продовольствия на 5270 млн дол. США, что на 8% превышает показатель за соответствующий период в прошлом году.

Об этом рассказал заместитель директора Национального научного центра «Институт аграрной экономики» Николай Пугачёв.

Основными рынками сбыта отечественной агропродукции остаются три региона – страны Европейского Союза, Азии и Африки.

Отмечено, что доля ЕС в общей структуре украинского агроэкспорта в первом полугодии этого года составила 44%.

За первые 6 месяцев 2023 года страны Азии закупили украинское продовольствие на 3755 млн дол. США, что на 5% больше, чем за соответствующий период 2022 года. Доля Азии за этот период составила примерно 32% общего экспорта аграрной продукции.

Объёмы экспорта в страны Африки составили около 684 млн долларов. США. Доля этого региона составила 6% общего экспорта аграрной продукции из Украины.

Пугачёв добавил, что экспорт агропродовольственной продукции в январе-июне 2023 года увеличился против прошлогодних показателей за соответствующий период в 10,221 млрд дол. США на 16% и составил 11,847 млрд дол. США.

По словам Пугачёва, рейтинг стран-импортёров отечественной агропродукции снова возглавил Китай, осуществив закупки на сумму 1428 млн дол. США и занимая в географической структуре нашего экспорта 12,1%.

Румыния, как и в прошлом году, занимает второе место в списке. За шесть месяцев она импортировала из Украины на сумму 1279 млн долларов. США. В январе-июне 2023 года доля Румынии в отечественном экспорте агропродукции составила 10,8%.

Турция, которая по объёмам закупок украинского продовольствия традиционно входит в первую тройку, импортировала агропродукцию на сумму в 1227 млн дол. США, то есть 10,4% от общей стоимости.

Значительную выручку украинские экспортёры получили также из Польши (824 млн долл. США), Испании (632 млн долл. США), Нидерландов (546 млн долл. США), Италии (425 млн долл. США), Египта (402 млн долл. США). ), Венгрии (319 млн долл. США) и Германии (237 млн долл. США).

Определяющими группами продукции в товарной структуре аграрного экспорта Украины по-прежнему выступают зерновые культуры (5316 млн долл. США), масла и жиры (2850 млн долл. США), семена и плоды масличных (1123 млн долл. США), остатки и отходы пищевой промышленности (681 млн долл. США), мясо и субпродукты (439 млн долл. США). В итоге они обеспечили почти 88% выручки от продажи отечественного агропродовольствия на рынки стран мира.

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