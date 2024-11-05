Главы МИД G7 выразили обеспокоенность участием войск КНДР в войне против Украины

Министры иностранных дел Австралии, Канады, Франции, Германии, Италии, Японии, Южной Кореи, Новой Зеландии, Великобритании, США, а также Верховный представитель ЕС обнародовали совместное заявление по поводу участия войск КНДР в войне на стороне России.

Документ был опубликован 5 ноября на сайте МИД Японии, пишет издание ГОРДОН.

Министры выразили «серьёзную обеспокоенность» в связи с размещением войск КНДР в России, потенциально предназначенных для использования на поле боя против Украины, говорится в заявлении.

По их мнению, прямая поддержка КНДР агрессивной войны России против Украины, кроме демонстрации отчаянных усилий России компенсировать свои потери, может иметь серьёзные последствия для мира и безопасности в Европе и Индо-Тихоокеанском регионе.

Также G7 и союзники осудили рост военного сотрудничества между КНДР и РФ. Речь идёт о ракетах, боеприпасах, а также о вероятности любой передачи ядерных или связанных с баллистическими ракетами технологий из России в КНДР.

Они призвали Северную Корею прекратить помощь РФ в её захватнической войне и подтвердили непреклонную поддержку Украины.

Министр обороны Украины Рустем Умеров подтвердил, что между украинскими и северокорейскими войсками в Курской области уже были первые столкновения. Правда, это были «маломасштабные» бои.

Об этом он сказал 5 ноября в интервью южнокорейскому медиа KBS.

Как сообщил министр, военных КНДР замаскировали под бурятов и смешали с россиянами. Чтобы подтвердить точное количество их потерь и пленных, нужно всех проверить, добавил Умеров.

«Мы определяем столкновения с северокорейскими силами, но мы считаем, что в ближайшие несколько недель будет больше боевых действий, и мы продолжим анализ соответственно», – сказал министр обороны Украины.

По его словам, ожидают, что пять подразделений по 3 тыс. человек каждое распределят по линии фронта протяжённостью 1,5 тыс. км. Таким образом, общая численность вовлечённых в войну военных КНДР составит 15 тыс. человек. Их полноценно привлекут после завершения учений, добавил Умеров.

Одесса News информировала, что Министр обороны США Ллойд Остин 23 октября во время общения с журналистами в Риме заявил, что Пентагон подтвердил присутствие северокорейских войск в стране-агрессоре.

«Рассматриваем участие военнослужащих Северной Кореи во вторжении России в Украину как интернационализацию войны и её выход за пределы двух государств», — подчеркнул Владимир Зеленский во время телефонного разговора 29 октября с президентом Республики Корея Юн Сок Йолем, предоставив тому информацию о переброске 3 тысяч северокорейских военных на российские полигоны в непосредственной близости от зоны боевых действий и ожидаемом увеличении их количества примерно до 12 тысяч.

В Курской области РФ находится примерно 8 тысяч северокорейских военных, которые могут быть вовлечены в боевые действия против Украины в ближайшие дни, — заявил 31 октября госсекретарь США Энтони Блинкен после встречи в Вашингтоне министров обороны и иностранных дел США и Южной Кореи.

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