Командующий Объединёнными силами ВСУ: «Мы держим оборону из последних сил»

Командующий Объединёнными силами ВСУ Юрий Содоль, который сейчас возглавляет также оперативно-стратегическую группировку войск «Хортица», назвал нехватку личного состава главной проблемой сил обороны Украины.

Об этом он сообщил 11 апреля во время выступления в парламенте перед принятием законопроекта о мобилизации, видеозапись опубликована в YouTube канала «Рада».

Говоря о ситуации на фронте, он уточнил, что в составе ОСГВ «Хортица» четыре оперативно-тактических группировки, которые воюют в Харьковской, Луганской, Донецкой областях.

«Противник превосходит нас в 7–10 раз, у нас нехватка личного состава, – продолжил Содоль. – Я наведу простой пример. Механизированное, пехотное, мотопехотное, стрелковое отделение – это, как правило, 8–10 человек. Плюс боевая машина. Боевую машину использовать в обороне сейчас очень сложно, потому что появился такой новый вид вооружения, как дроны-камикадзе или FPV-дроны. И эта машина живёт, ну, до получаса».

Он подчеркнул, что основная нагрузка – на личном составе механизированных или пехотных подразделений.

«Так вот, у нас в отделениях осталось по два, некоторые отделения – по четыре человека. По тактическим нормативам на эти отделения даётся, чтобы они обороняли гарантированно 100 м фронта. Если их два человека, они могут оборонять 20 м фронта. Сразу возникает вопрос: а кому ещё 80?», – добавил Содоль.

Как указал командующий ОС ВСУ, бригадам по уставам наделяют до 15 км фронта.

«С такой укомплектованностью бригада может держать максимум 5 км, а иногда и меньше. Поэтому вместо одной бригады мы вынуждены ставить три бригады», – подчеркнул Содоль.

Он отметил, что при нормальной обеспеченности личным составом две дополнительные бригады могли бы отдыхать и готовиться или входить в ударную группировку для дальнейшего наступления, но вместо этого бригады держат фронт.

«Мы держим оборону из последних сил», – резюмировал Содоль, призвав нардепов принять законопроект о мобилизации.

Одесса News информировала, что 11 апреля 2024 года Верховная Рада приняла законопроект о мобилизации.

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