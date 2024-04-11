Рада приняла законопроект о мобилизации. Про демобилизацию в нём речи нет

11 апреля Верховная Рада Украины приняла во втором чтении закон о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по отдельным вопросам прохождения военной службы, мобилизации и военного учёта.

Об этом сообщил народный депутат Украины от парламентской фракции «Голос» Ярослав Железняк в Теlegram.

По его словам, законодательную инициативу поддержали 283 народных депутата.

Согласно принятому закону, право на отсрочку предоставляется:

забронированным;

признанным лицами с инвалидностью или согласно заключению ВЛК временно непригодными к военной службе по состоянию здоровья сроком 6-12 месяцев;

женщинам и мужчинам, на содержании которых находятся трое и более детей в возрасте до 18 лет, кроме тех, кто имеет задолженность по уплате алиментов;

женщинам и мужчинам, имеющим ребёнка (детей) младше 18 лет, если второй из родителей такого ребёнка (детей) умер, лишён родительских прав, признан пропавшим без вести или безвестно отсутствующим, объявлен умершим, отбывает наказание в местах лишения свободы, а также, когда лицо самостоятельно воспитывает и содержит ребёнка по решению суда или запись об отце такого ребёнка осуществлена на основании части первой статьи 135 Семейного кодекса Украины;

женщинам и мужчинам, опекунам, попечителям, приёмным родителям, родителям-воспитателям, воспитывающим ребёнка с инвалидностью в возрасте до 18 лет;

женщинам и мужчинам, опекунам, попечителям, приёмным родителям, родителям-воспитателям, воспитывающим ребёнка, больного тяжёлыми болезнями;

женщинам и мужчинам, на содержании которых находится совершеннолетний ребёнок, являющийся лицом с инвалидностью I или II группы;

опекунам лица, признанного судом недееспособным;

лицам, имеющим жену (супругу) из числа лиц с инвалидностью I или II группы;

лицам, имеющим жену (супругу) из числа лиц с инвалидностью III группы, установленной вследствие онкологического заболевания, отсутствия конечностей (конечности), кистей рук (кисти руки), стоп ног (стопы ноги), одного из парных органов, или при наличии у лица с инвалидностью ІІІ группы онкологического заболевания, психического расстройства, церебрального паралича или других паралитических синдромов;

имеющих одного из своих родителей с инвалидностью I или II группы, или одного из родителей жены (супруга) из числа лиц с инвалидностью I или II группы при условии отсутствия других лиц, не военнообязанных и в соответствии с законом обязаны их содержать (кроме случаев, если такие лица сами являются лицами с инвалидностью, нуждаются в постоянном уходе, находятся под арестом (кроме домашнего ареста), отбывают наказание в виде ограничения или лишения свободы). В случае отсутствия невоеннообязанных лиц осуществлять уход за лицом с инвалидностью I или II группы может только один из числа военнообязанных по выбору такого лица с инвалидностью;

членам семьи второй степени родства лица с инвалидностью I или II группы, занятые постоянным уходом за ним (не более одного и при условии отсутствия членов семьи первой степени родства или если члены семьи первой степени родства сами нуждаются в постоянном уходе за заключением медико-социальной экспертной комиссии или врачебно-консультативной комиссии учреждения здравоохранения). В случае отсутствия членов семьи первой и второй степени родства норма этого абзаца распространяется на членов семьи третьей степени родства лица с инвалидностью I или II группы;

женщинам и мужчинам, имеющим ребёнка (детей) в возрасте до 18 лет и мужа (жену), проходящего военную службу.

Среди мотивационных норм закон содержит положения, в которых предусмотрена возможность самостоятельно выбрать подразделение для военнообязанных, подписывающих контракт с Минобороны.

Предусматривается дополнительный отпуск и вознаграждение за уничтожение или захват вооружения или техники противника, размер будет установлен на уровне закона и правительственных подзаконных актов.

Предоставляется ежегодный основной отпуск по частям в течение календарного года, и основная непрерывная часть должна составлять не менее 15 календарных дней.

Устанавливается учёт в выслугу лет месяца службы за три месяца пребывания непосредственно в районах боевых действий во время действия военного положения.

Предусматривается дополнительный отпуск в размере 90 календарных дней без разделения на части, по желанию, после освобождения из плена с сохранением денежного довольствия.

В случае необходимости длительного лечения за границей будет возможность пройти военно-врачебную комиссию дистанционно, а соответствующая справка ВВК будет основанием для сохранения денежного и материального обеспечения.

Предусмотрено право на демобилизацию лиц с инвалидностью и освобождённых из вражеского плена.

Законодатели установили размер единовременного пособия в случае гибели военнослужащего на уровне 15 млн грн. Также законом предусмотрено право на одноразовую компенсацию 50% первого взноса по ипотечному кредиту и дополнительно 100 тыс. грн после первого года военной службы и ещё 100 тыс. грн после второго.

Документом устанавливается, что ограниченно пригодные военнообязанные должны пройти повторную ВВК в течение 12 месяцев после вступления закона в силу.

Отмечается, что военнообязанные, которым установлена II или III группа инвалидности после 24 февраля 2022 года (кроме военнослужащих), подлежат повторному медицинскому осмотру для определения пригодности к службе.

Устанавливаются ограничения на предоставление консульских услуг для мужчин в возрасте от 18 до 60 лет без военно-учётных документов.

Регламентируется, что по требованию ТЦК мужчинам, которые не обновляют военно-учётные данные и уклоняются от мобилизации, смогут ограничивать право управления транспортными средствами.

Среди обязанностей военнообязанных граждан законодатель установил прохождение медосмотра во время мобилизации, уточнения своих данных в ЦНАП/ТЦК СП/электронном кабинете военнообязанного.

В то же время граждане обязаны постоянно иметь с собой во время действия военного положения военно-учётный документ.

При этом Рада 227 голосами народных депутатов убрала из закона норму об увольнении с военной службы через 36 месяцев.

Как сообщала Одесса News, по мнению народного депутата Украины Алексея Гончаренко, «происходящее с мобилизацией и бронированием в Украине давно превратилось в цирк».

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