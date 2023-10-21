605 дней войны: Что происходит в Авдеевке

Начались 605-е сутки широкомасштабной вооружённой агрессии Российской Федерации против Украины. Командование российской оккупационной армии по-прежнему надеется на успех на Авдеевском направлении.

Захватчики продолжают наступать, несмотря на тяжёлые потери техники и личного состава. В течение 20 октября войска РФ продолжили наступление и имели частичный успех, утверждают военные аналитики американского Института изучения войны (ISW), — пишет Обозреватель.

Отмечается, что российские войска добились небольших успехов к западу от Красногоровки (5 км к северу от Авдеевки). Также оккупанты захватили украинский опорный пункт возле свалки к северо-востоку от Авдеевки, продвинулись к железнодорожной станции к северу от Авдеевки.

В то же время российская армия безуспешно атаковала вблизи Северного (6 км к западу от Авдеевки), к югу от Авдеевки, возле Степового (8 км к северо-западу от Авдеевки) и возле Новокалиново (11 км к северо-западу от Авдеевки).

Согласно оперативным данным Генштаба ВСУ состоянием на 6 утра 21 октября, «в зоне ответственности ОСГВ «Таврия» на Авдеевском направлении противник не оставляет попыток окружить Авдеевку, но наши воины стойко держат оборону, нанося врагу многочисленные потери. Безуспешными были наступательные действия окупантов в районах Новокалинового, Степового и Первомайского Донецкой области».

В течение 20 октября под Авдеевкой украинские силы повредили и уничтожили почти 50 российских танков и более 100 бронемашин. При этом за последние четыре дня воины ВСУ уничтожили 200 российских бронемашин. Глава Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш заявил, что российские войска пытаются отремонтировать повреждённую технику ещё в полевых условиях.

Российские пропагандисты жалуются на то, что эффективность их контрбатарейного огня под Авдеевкой снижается из-за плохой связи и неспособности накопить боеприпасы перед наступлением. Примечательно, что первоначальные российские наступательные операции в районе Авдеевки 10 октября также привели к высоким потерям российской техники. Аналитики ISW предполагают, что перегруппировка российских войск и возобновление наступления после первых атак свидетельствуют о плохо расставляемых приоритетах наступательных операций российским военным командованием.

Командование Сил специальных операций ВСУ сообщило, что на Авдеевском направлении бойцы ССО уничтожили четыре бронетранспортёра, два танка россиян и несколько десятков живой силы врага.

“Операторы 3-го полка ССО обнаружили тяжёлую технику захватчиков, которая двигалась в направлении Авдеевки. С помощью имеющегося вооружения, а именно FPV-дронов, ПЗРК Javelin, миномётов, наши воины оперативно остановили врага”, — говорится в сообщении.

Одесса News информировала, что по словам Главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, «в Авдеевке противник не оставляет попыток прорвать нашу оборону и окружить город. Враг активно применяет штурмовые подразделения, бросает большое количество бронетехники, используя авиацию и артиллерию”.

На главном фото боец 37-й отдельной бригады ВСУ

Фото: Генштаб ВСУ/Facebook

Карта: ISW

Видео: Командование ССО

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