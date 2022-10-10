ВСУ освободили семь населённых пунктов Луганской области

Украинские воины освободили семь населённых пунктов в Луганской области.

Об этом сообщил в Telegram глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

Среди освобождённых территорий — сёла Новолюбовка, Невское, Грековка Краснореченской поселковой громады, а также Новоегоровка, Надежда, Андреевка и Стельмаховка Коломыйчиской громады Сватовского района.

«Первой Вооружённые силы Украины освободили Грековку. Несмотря на резонанс в интернет-сообществе, мы не сразу сообщили об изгнании оккупантов из этого населённого пункта. В то время там ещё продолжались стабилизационные меры. Как и в других сёлах, в которые вошли наши военные. Пока все семь населённых пунктов полностью контролируются Украиной», – отметил Гайдай.

Глава ОВА также опубликовал фото украинских воинов на фоне здания сельского совета Стельмаховки.

Как сообщала Одесса News, 8 октября ВСУ вернули под контроль Украины село Шевченковку Херсонской области. Всего на херсонском направлении украинские защитники освободили 1170 кв.км территории.

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