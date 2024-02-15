«Рамштайн» завершился: что решили

14 февраля в Брюсселе (Бельгия) прошло 19-е заседание контактной группы по вопросам обороны страны в формате «Рамштайн».

Министр обороны Украины Рустем Умеров, который принял участие в заседании в режиме онлайн, сообщил в Facebook по итогам заседания о наличии поддержки партнёров.

Умеров отметил, что были проведены «плодотворные переговоры» в рамках коалиции возможностей.

«ПВО. Усиливаем нашу противовоздушную оборону, как системами, так и ракетами к ним. Официально начала работу коалиция «интегрированной противовоздушной и противоракетной обороны». 15 стран уже присоединились. Благодарен Германии, Франции и США за лидерство, – написал Умеров. – Артиллерийские системы и снаряды – на повестке дня. В частности, совместное производство. Работаем над этим, уже есть результаты.

F-16. Идём по графику в рамках всех договорённостей с партнёрами.

Дроны. Будет больше. Усиливаем взаимодействие с партнёрами в вопросе беспилотных систем. Сегодня официально запустили работу «Коалиции дронов», — написал Умеров о результатах заседания.

По словам главы Минобороны, к этой коалиции присоединились уже восемь стран: Швеция, Великобритания, Дания, Германия, Литва, Эстония, Нидерланды, Латвия. Умеров выразил благодарность Латвии за лидерство в «Коалиции дронов».

«Разминирование. 20 стран официально присоединились. Благодарен Литве за лидерство», – подчеркнул министр.

Отдельно Умеров высказал благодарность США и министру обороны Ллойду Остину, который председательствовал на заседании.

«Поддержка партнёров есть. Работаем, чтобы выбить россиян с наших территорий – как на земле, так и в море, и на небе», – резюмировал глава Минобороны Украины.

Для справки. Формат «Рамштайн» был основан весной 2022 года – 26 апреля на авиабазе ВВС США Рамштайн в Германии состоялась первая встреча консультативной группы по оказанию помощи Украине. Тогдашний министр обороны Украины Алексей Резников после этой встречи заявил, что произошли «тектонические изменения» в философии партнёров по передаче Украине оружия. Встречи консультативной группы решили проводить ежемесячно.

Предыдущее, 18-е заседание «Рамштайна» прошло 24 января 2024 года. По данным Минобороны, во встрече приняли участие представители более 50 стран.

По данным СМИ, представители западных правительств обсуждают возможность изменения этого формата, чтобы в будущем поставки вооружений Украине координировал НАТО, и, следовательно, формат «Рамштайн», по их мнению, должен взять под эгиду Альянс. Сейчас его курируют США.

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