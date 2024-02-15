Утром 15 февраля оккупанты устроили очередную ракетную атаку на Украину

Сегодня утром российские оккупанты устроили очередную массированную ракетную атаку на Украину, применив стратегическую авиацию. Воздушная тревога охватила всю территорию страны.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

По предварительным данным, врагом были применены:

крылатые ракеты Х-101/555 (запущены не менее с 4-х бортов Ту-95 из района Саратовской области России. Наибольшую дистанцию в ~2000км (из Саратовской области РФ во Львовскую область) часть ракет преодолела за 2 часа полёта.

крылатые ракеты «Калибр», предварительно с фрегата «Адмирал Макаров» из акватории Чёрного моря;

баллистические ракеты ЗРК С300/ОТРК «Искандер-М»;

Под атакой находились Киев, Днепр, Запорожье, Львов, отдельные населённые пункты Винницкой, Хмельницкой, Тернопольской областей. Часть ракет уничтожена силами ПВО.

По информации главы Запорожской облгосадминистрации Фёдорова, в Запорожье, предварительно, есть попадание по объекту инфраструктуры, один человек ранен, информация о других пострадавших уточняется.

Согласно информации львовского мэра, есть попадания по городу. В нескольких домах Львова на улице Научной взрывной волной выбило окна, информации о потерпевших пока нет.

По словам начальника Киевской горвоенадминистрации Сергея Попко, на Киев ракеты заходили по разным направлениям. Воздушная тревога в столице длилась более 2 часов. Силами и средствами противовоздушной обороны все вражеские ракеты, летевшие на Киев, были уничтожены. По оперативной информации – в столице без жертв и разрушений. Система жизнеобеспечения города работает в штатном режиме.

Враг также атаковал Полтавскую область, — сообщили в облгосадминистрации. Было попадание в складское помещение в Миргородском районе, которое повлекло за собой пожар на площади 100 м². К счастью, никто не пострадал.

Противовоздушная оборона работала в Днепропетровской области, где враг атаковал объекты гражданской инфраструктуры. Вся информация на данный момент уточняется.

Одесса News информировала об уничтожении надводными морскими дронами в Чёрном море российского большого десантного корабля «Цезарь Куников».

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