В бою за Украину погиб житель Кодымы Михаил Карбивнычий, светлая ему память

Горе пришло ещё в одну семью в Одесской области.

Михаил Ваильевич Карбивнычий погиб в бою, находясь в самых горячих точках ожесточённых сражений – в Херсонской области. Получил травмы, несовместимые с жизнью. 12 октября в городе Кодыма на площади Победы прошло прощание с военнослужащим, — сообщает в Facebook Кодымская громада.

Многочисленные жители громады пришли провести Михаила в последний путь, поддержать семью.

«Снова Кодымщина провожает в последний путь молодых, смелых, отважных. Теперь это имя, наряду с другими, станет символом победы и героизма украинцев, земляков, кодымчан. Символ любви к Украине. Нашей безграничной гордостью. Если бы вернуть всё назад, и наши погибшие солдаты предстали перед выбором, я убеждён, они снова стали бы на путь воина. Потому что не смогли бы эту бойню и ад оставить своим детям по наследству. Вдохновляясь этими славными погибшими героями преданности Родине, мы исполняемся решимости сделать всё для мести и мира. Чтобы смерть молодых, отважных мужчин не была напрасной. Чтобы наша страна под покровительством Вооружённых сил Украины и Бога увидела новое рождение свободы, воли, справедливости и победы», — обратился к громаде первый заместитель городского головы Олег Чернийчук.

Живой коридор, цветы, соболезнования, слёзы, горькое прощание…

Родился Михаил в городе Кодыма 16 ноября 1984 года. Закончил школу в 2002 году. Поступил в Крыжопольский лицей, получал профессию «электросварщик». С лицея был призван на срочную службу, которая проходила в г. Симферополе. В 2009 – женился, в 2011 – родился сын Илья. Работал в Крыжопольском районе, откуда и был призван по мобилизации в ВСУ. Стрелок-санитар механизированного отделения механизированного взвода механизированной роты солдат Михаил Карбивнычий героически погиб 5 октября от травм, несовместимых с жизнью во время выполнения боевых задач в районе населённого пункта Давыдов Брод Бериславского района Херсонской области.

Как сообщала Одесса News, в Загниткове Кодымского района Одесской области похоронили бойца ВСУ Василия Шморгуна.

ЕЖЕДНЕВНО В 9 ЧАСОВ УТРА НА ВСЕЙ ТЕРРИТОРИИ СТРАНЫ ВСПОМИНАЕМ ВСЕХ ОТДАВШИХ СВОЮ ЖИЗНЬ ЗА УКРАИНУ!

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ КАЖДОМУ, КТО ПОГИБ ЗА УКРАИНУ!

Фото: Кодымская громада/Facebook

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