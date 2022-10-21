21-23 октября в Одессе пройдут концерты в поддержку ВСУ

«Фестивальный уикенд» пройдёт в Одессе 21-23 октября в рамках акции «С песней к Победе» при поддержке Департамента культуры и туризма Одесского городского совета.

Организаторы мероприятия: КП «Парки Одессы» и Одесский муниципальный театр им. О. Салика.

В программе концертов в поддержку ВСУ выступления Александра Павлика, «Группы 4.5.0» и вокалистов музыкальной волонтёрской инициативы «Творческая сила».

▪️21 октября, 17:00, Городской сад (Ротонда).

▪️22 октября, 16:00, парк Шевченко (Ракушка).

▪️23 октября, 15:00, Крымский бульвар (возле фонтана).

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