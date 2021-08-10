В Одесском Доме клоунов покажут сумасшедшие эксперименты

Ученики Школы Научных Чудес под присмотром директора Школы Якова Полимерыча после долгого карантина снова химичат и экспериментируют.

Зрителей ожидают опыты и эксперименты :

* Гонки на огнетушителях.

* Гигантская зубная паста для слона.

* Огромная воздушная пушка.

* Большой снежный взрыв

Для Вас собрали самые весёлые опыты и яркие эксперименты!

Сумасшедшая наука в действии!

Цена билетов 120 до 350 грн. Их можно купить здесь.

Дата и время начала: 15 августа, воскресенье, 12:00

Место проведения: Дом клоунов

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