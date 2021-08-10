В Одесском Доме клоунов покажут сумасшедшие эксперименты

Ученики Школы Научных Чудес под присмотром директора Школы Якова Полимерыча после долгого карантина снова химичат и экспериментируют.
Зрителей ожидают опыты и эксперименты :
* Гонки на огнетушителях.
* Гигантская зубная паста для слона.
* Огромная воздушная пушка.
* Большой снежный взрыв
Для Вас собрали самые весёлые опыты и яркие эксперименты!
Сумасшедшая наука в действии!
Цена билетов 120 до 350 грн. Их можно купить здесь.
Дата и время начала: 15 августа, воскресенье, 12:00
Место проведения: Дом клоунов
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