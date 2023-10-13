Парк Шевченко в Одессе приглашает на празднование Дня пищевиков

14 октября КП «Парки Одессы» вместе с Одесским Национальным технологическим университетом подготовили для гостей и жителей города интересное мероприятие ко Дню работников пищевой промышленности.

В этот день в Центральном парке культуры и отдыха им. Т. Г. Шевченко, на концертной площадке «Ракушка» Вас ожидают различные мастер-классы от студентов и преподавателей университета и интересная концертная программа с участием: артистов Одесской филармонии имени Давида Ойстраха, оркестра Главного управления Национальной полиции в Одесской области.

Приходите к 12 часам.

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