Одесский театр «Маски» приглашает на яркую феерическую историю любви

Яркая, феерически праздничная история любви и красоты, великодушия и мудрости, с элементами музыки, танца, трюков и спецэффектов! И всё это в исполнении легендарного театра «Маски»!

Неутомимый повеса, весельчак и балагур Дон Жуан любит Мадрид и женщин этого прекрасного города. А что в этом плохого? Мадрид и женщины Мадрида отвечают ему взаимностью. Всё логично. Только вот добропорядочные граждане изгоняют почему-то из города юного повесу. Под покровом ночи ноги верного коня Лепорелло сами приносят Дон Жуана обратно в Мадрид.

Не самое весёлое место — кладбище. Но для двух гробокопов это суть Вселенной. Умберто и Маурисио не просто философы, они свидетели, они зеркала, отражающие события вселенского масштаба. И весь калейдоскоп этих событий, сменяя одну за другой красочные картинки, мелькает перед их глубокомысленными и чуточку нелепыми взглядами.

Рождаемся ли мы для того, чтобы подготовить себя к смерти, или Рождение — это праздник, который всегда рядом с тобой? Можно ли уйти от судьбы, когда Донна Анна уже сбросила свои одежды, моля памятник Командора вернуть ей переживания эротики и греха? А тихий извращенец, Монах, в компании Лепорелло и Дон Жуана, стал свидетелем этой волнующей и соблазнительной сцены. Почему статуя Командора и «сама Донна Анна не гам и другим — не даёт?» Произошли ли мы все от обезьяны, или всё-таки мы — твари Божьи, произошли от женщины? И не просто Женщины, а великой праматери Евы!

Все эти бесчисленные вопросы предстоит решить зрителю, вместе с Умберто и Маурисио, посмотрев весёлый спектакль «Дон Жуан» в Доме Клоунов.

Когда: 18 февраля, в 18:00.

Стоимость билетов от 180 гривен. Их можно купить здесь.

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