Настоящая восточная страсть — в Одесском театре оперы и балета

Одесский национальный академический театр оперы и балета приглашает 26 февраля на балет в одном действии на музыку симфонической сюиты Николая Римского-Корсакова «Шехеразада».

Основой сюжета постановки стала одна из арабских сказок сборника «Тысяча и одна ночь».

Действие происходит в шахском гареме. Шаха Шахриара развлекают одалиски и его любимая жена Зобеида. Но Шахриар мрачен: брат Земан уверяет, что жёны шаха неверны.

Шахриар решает проверить достоверность братских слов и отправляется на охоту. Жёны уговаривают евнуха впустить в гарем их любовников. Темперамент и красота Золотого раба покоряет сердце Зобеиды. В танце разгорается настоящая восточная страсть.

Внезапно возвращается Шахриар и застаёт жён с любовниками. Всех ждёт жестокая казнь. Зобеида умоляет оставить ей жизнь, но, получив отказ, убивает себя.



Стоимость билетов 100-650 гривен. Их можно купить здесь.

Длительность — 50 минут.

Приходите к 18.30.

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