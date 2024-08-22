24 августа открывается фестиваль искусств «Бархатный сезон в Одесской опере»

Международный фестиваль искусств «Бархатный сезон в Одесской опере» – один из самых масштабных отечественных оперно-балетных фестивалей в Украине.

В 2024 году традиционное театральное событие пройдёт в девятый раз. Зрителей ждут яркие художественные события, парад дирижёров, топовые оперные голоса Украины, звёздные гости.

Фестиваль стартует в День Независимости Украины – 24 августа – авторским проектом театра «VLASNE. Ukrainian Project. Четыре столетия украинской музыки: от Бортнянского до Вакарчука». Не упустите уникальную возможность посетить один из самых красивых театров Европы, вживую услышать культовые музыкальные произведения, спеть любимые композиции в унисон со звездными художниками, попасть в вихрь эмоций и почувствовать мистическую магию украинского искусства.

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