Одесский оперный театр приглашает на балет «Судьбы» и оперу «Богема» 

На выходных 25-26 ноября в Одесском национальном академическом театре оперы и балета пройдут два спектакля — балет «Судьбы» и опера «Богема».

В субботу, 25 ноября, балет в 2-х действиях «Судьбы» — авторский проект Одесского оперного театра, пример уникального опыта создания спектакля, который смело можно назвать «документальным балетом» — совершенно новым жанром в сфере современного балетного искусства.

Автор либретто и хореограф — постановщик Сергей Кон на вопрос о содержании балета ответил так: «Уверен, что нет человека, который хотя бы раз в жизни не задавался вопросом о том, что есть судьба? Это то, что определено, обусловлено с момента рождения или это ряд жизненных событий, в котором мы имеем возможность выбирать? Это неотвратимость рока или всё же есть свобода выбора? Балет «Судьбы» не даёт однозначного ответа на эти вопросы. Скорее, это размышления на темы человеческих судеб, встреч и потерь. Особенностью сюжетной линии балета является то, что истории, представленные в нём, основаны на реальных событиях. Это истории из жизни реальных людей — наших современников, к которым в дом постучалась Судьба».

Начало в 16 часов.

Стоимость билетов от 100 до 550 гривен. Их можно купить здесь.

26 ноября — «Богема» — лирическая опера Джакомо Пуччини, в основу которой положена личная драма героев. Вместе с тем, в произведении широко представлены колоритные картины эксцентричной жизни художников, актёров и поэтов. Музыка по ходу произведения меняется от темпераментной, живой, энергичной — к нежной и хрупкой, драматической, а в финале становится траурно-трагической.

Продолжительность спектакля 140 минут.

Цена билетов от 100 до 600 гривен. Их можно купить здесь.

Приходите к 16:00.

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