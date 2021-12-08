В Одесском художественном музее покажут новый фотопроект

С 11 декабря по 9 января 2022 года платформа культуры памяти Прошлое/Будущее/Искусство представит в Одесском национальном художественном музее графический проект Андрея Достлева и Лии Достлевой «Мне до сих пор стыдно выбрасывать пищу — бабушка рассказывала мне о Голодоморе».

Этот проект возник как результат визуального исследования с использованием постфотографических практик, посвящённого современным бытовым проявлениям исторических травм ХХ века, а также репрезентативным возможностям фотографии в качестве медиума в представлении травматических событий.

«Каждый раз, когда я по какой-либо причине выбрасываю пищу, чувствую за это стыд, – рассказывают Андрей Достлев и Лия Достлева. — Никаких логических оснований у этого ощущения нет — я вполне могу себе позволить не съедать то, чего не хочу есть, и этим нельзя помочь кому-то или спасти. Это просто остатки еды на тарелке, но мне всё равно стыдно. Когда я был маленьким, бабушка рассказывала мне разные истории из своей жизни, и среди прочего случались также воспоминания о Голодоморе. И этот стыд за выброшенную пищу происходит именно оттуда, из историй о том, как моя семья пережила этот голод».

Андрей Достлев, Лия Достлева — художники, исследователи. Работают с темами травмы, постпамяти, субъектности и репрезентации уязвимых групп. Участники выставок в Украине, Польше, Литве, Чехии, Австрии, Италии, Испании, Нидерландах и других странах. Стипендиаты программ Gaude Polonia от Министерства культуры и национального наследия Польши и Ukraine in European Dialogue от Австрийского Institute for Human Sciences (IWM). Публиковались в таких изданиях, как Eurozine, Baltic Worlds, Culture.pl, Korydor и другие.

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