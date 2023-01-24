Выпускники Одесской «грековки» приглашают посмотреть свои дипломные работы

Выпускники Одесского художественного колледжа имени М. Б. Грекова показывают свои дипломные работы в выставочном зале Одесской организации Национального Союза художников Украины.

Около полусотни работ, выполненных в разных техниках, вместил в себя зал галереи.

Свои работы представили студенты таких образовательных программ: «Живопись», «Художественное декорирование среды», «Скульптура», «Художественное оформление».

Выставка продлится до 8 февраля.

Адрес: ул. Торговая, 2.

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