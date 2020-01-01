Одесса весело встретила Новый год

На Думской площади в Одессе с вечера 31 декабря началась традиционная встреча Нового года.

Все, кто побывал в эти сказочные новогодние часы в центре города, поcмотрели интересную концертную программу, увидели праздничный фейерверк, авторский мэппинг, лайт-шоу, могли принять участие в разнообразных конкурсах и розыгрыше подарков.

Даже дождь не помешал одесситам в компании с любимцем публики — дядей Жорой — весело провести старый и встретить новый, 2020 год.

На Думской площади у главной ёлки гостей встречали персонажи новогодней сказки «Щелкунчик»: Мышиный король, балерина и, конечно же, сам Щелкунчик.



На Приморском бульваре расположились более 20 ярко украшенных павильонов, в которых предлагались зимний напиток — глинтвейн, разнообразные закусочные вкусности и сласти, а также игрушки и новогодние сувениры.

К праздникам Приморский бульвар преобразился, встречая гостей яркими красками. Городок животных в этом году разместился на территории Стамбульского парка, Потёмкинская лестница украшена многочисленными фотозонами, чем и воспользовались отдыхающие одесситы и гости города.

Сегодня, 1 января 2020 года праздник продолжится — в 16 часов на Думской площади состоится праздничная концертная программа для детей с выступлениями творческих коллективов, конкурсами и викторинами.

Видео: «Одесская»

Фото: Думская.net