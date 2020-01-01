Ещё один вернувшийся из российского плена моряк женился

20-летний матрос бронекатера «Бердянск» Андрей Эйдер, который в сентябре вернулся из российского плена, женился на своей невесте Марине Вербицкой.

Об этом в соцсетях сообщили сами молодожёны. Они зарегистрировали свой брак 31 декабря.

Двадцатилетний жених и 17-летняя невеста оформили свои отношения в Печерском РАГСе Киева.

Андрей сделал предложение своей избраннице ещё в военном госпитале «Феофания», куда в сентябре на обследование доставили всех освобождённых из российского плена украинских военных. Тогда родственники Андрея по его просьбе купили кольцо, которое он надел на палец любимой прямо в больничной палате.

Марина решила взять фамилию Андрея.

Как сообщала Одесса News, Андрей Эйдер был ранен во время захвата катера российскими пограничниками в Керченском проливе, получив осколочное ранение ног.

Андрей в 2018 году окончил Одесский профессиональный лицей морского транспорта. Поход к берегам Мариуполя был его вторым в жизни выходом в море. Молодой человек после выздоровления намерен продолжить воинскую службу, но медики утверждают: осколки исключают профессию, если та будет связана непосредственно с ведением боя. Поэтому в новом году матрос намерен поступить в Институт ВМС Одесской национальной морской академии, чтобы стать военным психологом.

В ноябре 2019 года старший матрос Владимир Варимез с буксира «Яны Капу» расписался в Болградском районном ЗАГСе со своей девушкой Инной Москалец.