Обмен пленными: Пока не увидим — не поверим

Из московского СИЗО «Лефортово» утром 7 сентября выехали два автобуса в сопровождении полицейского кортежа.

Об этом сообщил украинский журналист Роман Цимбалюк в Facebook.

«Вероятно наши поехали в аэропорт. Кортеж — два автобуса в сопровождении полиции выехали из СИЗО «Лефортово», — написал он.

Предположительно наши поехали в аэропорт. Кортеж — два автобуса в сопровождении полиции выехал из СИЗО «Лефортово». Geplaatst door Roman Tsymbaliuk op Vrijdag 6 september 2019

Позже Интерфакс сообщил, что колонна из автобусов, в которых, предположительно, могут находиться участники обмена пленными между Россией и Украиной, в сопровождении полиции заехали на аэродром «Внуково» в Москве.

Два больших автобуса туристического класса в сопровождении полиции и спецслужб на большой скорости проследовали по Киевскому шоссе из центра Москвы и заехали на территорию правительственного терминала «Внуково-2», — говорится в сообщении.

«Самолет с ливреей в виде украинского флага приземлился в аэропорту «Внуково» и причалил к перрону правительственного терминала «Внуково-2». У самолета включены двигатели. К борту подъехали два автобуса. Ранее аналогичные автобусы покинули СИЗО «Лефортово» в Москве», — пишет издание.

Адвокат военнопленных украинских моряков Николай Полозов заявил в Facebook, что начался процесс обмена удерживаемыми лицами между Россией и Украиной .

«‪Команда защиты военнопленных украинских моряков не комментировала непроверенные слухи и предположения относительно их освобождения.‬‪Теперь можно сказать, что процесс пошёл», — написал адвокат. ‬

Родственники 24 моряков и ещё 11 украинских политзаключённых собрались в офисе омбудсмена Денисовой, после чего поехали в аэропорт, рассказал Укринформу адвокат Марк Фейгин. В аэропорту уже присутствуют дочь и сестра Олега Сенцова, родственники Евгения Панова и Алексея Сизановича.

«Еще не верю. Пока не увижу – не поверю (в возвращение сына – ред.)», – сказала мама Евгения Панова Вера Котелянец.

Также сообщается, что с родственниками работают психологи.

По данным СМИ, в списки для выдачи Украине политзаключенных в рамках обмена было включено 24 моряка, которых задержали возле Керченского пролива в конце ноября 2018 года, и еще 11 осуждённых в РФ. Среди них — журналист Украинского национального информационного агентства “Укринформ” Роман Сущенко, кинорежиссёр из Крыма Олег Сенцов, крымский фермер, которого задержали за проукраинскую позицию в оккупированном Крыму, Владимир Балух, общественный активист, которого обвиняют якобы в подготовке терактов в Крыму Александр Кольченко, а также Николай Карпюк и Станислав Клых, которых задержали за то, что, по версии российского следствия, они были членами УНА-УНСО и в 1994-1995 годах якобы воевали против российских сил в Чечне.

Кроме этого, в списке на обмен были незаконно вывезенный в Россию и обвинённый в якобы подготовке терактов на территории РФ Павел Гриб, фигурант так называемого дела “крымских диверсантов” Евгений Панов, украинский пенсионер Алексей Сизонович, которого обвиняют в незаконном пересечении российской границы и покушении на теракт.

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