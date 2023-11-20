Ночью в Чёрном море исчезло идущее из России турецкое судно с 12 членами экипажа

Пропавшее во время шторма турецкое грузовое судно Kafkametler, шедшее из России, затонуло возле черноморского побережья Турции 19 ноября.

Об этом 20 ноября сообщил министр внутренних дел Турции Али Ерликая, пишет издание ГОРДОН со ссылкой на Anadolu.

«Контакт с 12 турецкими членами экипажа корабля до сих пор не установлен. Поисково-спасательные работы начнутся немедленно, как только улучшатся погодные условия», – сказал министр.

По его словам, судно затонуло после того, как ударилось о волнорез.

Позднее Anadolu сообщило, что на берегу нашли тело одного из моряков экипажа Kafkametler, судьба остальных неизвестна.

19 ноября утром капитан Kafkametler заявлял, что оно дрейфует в направлении волнореза возле города Эрегли, на северо-западе Турции в провинции Зонгулдак, писало Reuters. Отмечалось, что судно под флагом Турции перевозило из российского порта Темрюк груз ферросплавов в порт Алиага (Турция).

С тех пор местные власти не могут связаться с членами экипажа, находившимися на борту грузового корабля.

Отмечается, что регион пострадал от мощных штормов и неблагоприятная погода не позволила воздушным и морским судам выйти на поиски моряков.

Также, как информировала Одесса News, 19 ноября в Чёрном море возле турецкого города Эрегли в провинции Зонгулдак во время шторма раскололось надвое грузовое судно Pallada, которое пришло в этот порт 13 ноября из Одессы. Экипаж удалось эвакуировать.

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