Силы обороны сбили ещё один вражеский истребитель Су-34

Украинские военные сбили очередной российский истребитель Су-34.

Об этом 27 февраля в Telegram сообщил командующий Воздушными силами Вооружённых сил Украины Николай Олещук.

По его словам, вражеский самолёт был ликвидирован на восточном направлении.

«Вчера российским пилотам удалось уклониться от наших ракет, но так будет не всегда! Поэтому советую оккупантам перед каждым вылетом на всякий случай увидеться с родными. Ведь кто его знает, повезёт или нет в этот раз», – отметил Олещук, поблагодарив силы обороны за боевую работу.

Одесса News информировала. что в последние недели силы обороны Украины регулярно сообщают о сбитии военных самолётов оккупантов, в частности, 23 февраля 2024 года был уничтожен ещё один российский самолёт А-50.

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