Часть депутатов парламента Австрии вышла из зала во время видеообращения Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский 30 марта выступил с обращением к парламенту и народу Австрии по видеосвязи.

Запись обращения опубликовали на YouTube-канале Офиса президента.

Зеленский в своём обращении поблагодарил Австрию за гуманитарную помощь, предоставленную Украине, лечение украинцев и говорил о разминировании территорий в Украине и формуле мира, также призвал Австрию к участию в послевоенном восстановлении Украины.

Депутаты от пророссийской ультраправой Австрийской партии свободы (FPO) покинули зал заседаний во время его выступления, сообщает Reuters, пишет издание ГОРДОН.

Отмечается, что политсила за несколько дней до этого анонсировала проведение «в той или иной форме» акции протеста против выступления Зеленского.

Парламентарии присутствовали в начале выступления президента Украины, а потом ушли, оставив на столах таблички с лозунгами «Пространство для нейтралитета» и «Пространство для мира», а также с символикой партии.

В политсиле заявляют, что FPO – «единственная партия в парламенте, которая серьёзно относится к неизменному нейтралитету, тем самым выступая за мир».

Для справки. FPO – третья по количеству мест в нижней палате австрийского парламента, лидирует в опросах общественного мнения (29% поддержки избирателей). Социал-демократическая и Австрийская народная партии (последняя вместе с «зелёными» составляет правящую коалицию) отстают на несколько процентных пунктов, набирая по 24% поддержки.

Кстати. Австрия – одна из трёх стран, где до сегодняшнего дня Зеленский не выступал с обращениями после начала полномасштабной войны. Теперь в этом списке остались Венгрия и Болгария. Всего, по данным Forbes, за прошлый год Зеленский выступил с публичными речами 563 раза.

Как сообщала Одесса News, среди стран Евросоюза только Австрия и Венгрия отказываются предоставлять Украине своё вооружение для противостояния российской агрессии.

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