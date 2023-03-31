Трампу выдвинули обвинения по уголовному делу

Суд присяжных в Нью-Йорке 30 марта проголосовал за предъявление обвинений экс-президенту США Дональду Трампу.

Как пишет издание ГОРДОН, об этом сначала сообщил, ссылаясь на свои источники, CNN, позже окружной прокурор Манхэттена Элвин Брэгг подтвердил эту информацию.

«Сегодня вечером мы связались с адвокатом г-на Трампа, чтобы согласовать его сдачу окружному прокурору Манхэттена для предъявления обвинения по обвинительному заключению Верховного суда, которое остаётся за печатью. Указания будут даны, когда будет выбрана дата предъявления обвинения», – говорится в сообщении офиса окружного прокурора.

Адвокат Трампа сказал CNN, что экс-президент, скорее всего, предстанет перед судом на следующей неделе.

По данным вещателя, обвинения выдвинуты по делу о выплате «денег за молчание» порноактрисе Стефани Клиффорд (сценическое имя Сторми Дэниелс). Расследование касается самой выплаты и компенсации адвокату Трампа Майклу Коэну.

Сторми Дэниелс

Обвинение имеет историческое значение, так как Трамп стал первым в США экс-президентом, которому выдвинули обвинение по уголовному делу, отмечает CNN.

Расследование о выплате «денег за молчание» Клиффорд началось ещё во время президентства Трампа.

Газета Wall Street Journal сообщила в январе 2018 года, что в октябре 2016-го, за месяц до выборов президента США, Коэн договорился с адвокатом Клиффорд о выплате ей $130 тыс. за неразглашение информации о предположительной интимной связи с бизнесменом. Тогда Коэн отверг эту информацию, но позже признал, что выплатил Клиффорд $130 тыс.

Сам Трамп отрицал связь.

Согласно данным CNN, в судебных материалах указано, что Коэн тогда получил $420 тыс. – эту сумму ему выплатила компания Trump Organization, чтобы покрыть $130 тыс. и налоги, а также наградить его премией, говорится в материале.

Коэна CNN называет ключевой фигурой расследования.

Как сообщала Одесса News, в декабре 2019 года Палата представителей США провела историческое голосование относительно объявления импичмента главе Белого дома Дональду Трампу по двум статьям обвинения – в злоупотреблении властью и препятствовании работе Конгресса в расследовании этого дела.

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