Одесские скалолазы успешно выступили на чемпионате Украины

Одесские спортсмены завоевали 2 медали (золотую и бронзовую) чемпионата Украины по скалолазанию, который состоялся в Киеве.

Об этом сообщается на сайте Отделения НОК в Одесской области.

Отмечается, что обладатель трёх медалей чемпионата мира среди юниоров (чемпион-2019) в дисциплине «скорость» 18-летний Григорий Ильчишин (тренер – Виктор Ремнев, Любовь Зимова), стал чемпионом Украины в этом же виде программы, а ещё один одессит – 24-летний Константин Павленко (тренер – Любовь Зимова) завоевал бронзу.

Для Григория это первый чемпионский титул среди взрослых. Кроме того, он установил национальный рекорд, показав в полуфинале результат 5,48 секунды, причём в соперничестве со своим старшим товарищем по команде, одолевшим трассу за 5,67.

Сборная Одесской области заняла 1-е место в командном зачёте в дисциплине «скорость».

Григорий Ильчишин

В поединке за 3-е место Константин Павленко всего на 0,05 секунды обогнал бронзового призёра Всемирных игр-2022 Ярослава Ткача из Кропивницкого: 5,54 против 5,59.

В соревнованиях среди женщин на чемпионате Украины лучшей среди одесситок стала Мария Шимкова, занявшая 4-е место. Шестой стала София Гладкая, седьмой – Анастасия Дмитриева.

Кстати. 1-2 апреля в польском Тарнуве состоится Кубок Европы, где примут участие сразу 7 одесских спортсменов: категория «взрослые» — Григорий Ильчишин, Константин Павленко, София Гладкая, категория «молодёжь» — Денис Мозолевич, Никита Левый, Дмитрий Иванов, Мария Шимкова, Анастасия Дмитриева.

Как сообщала Одесса News, в марте 2023 года одесская шашистка Виктория Мотричко вернулась из итальянской Вероны с победой на Межнародном опен-турнире.

Фото: пресс-служба отделения НОК Украины в Одесской области

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