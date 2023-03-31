В Одесской области задержан ещё один агент РФ: сообщал врагу позиции ВСУ

Правоохранители задержали жителя Одесской области и сообщили ему о подозрении в государственной измене.

Об этом сообщает пресс-служба Одесской областной прокуратуры.

По данным следствия, подозреваемый занимался разведывательно-подрывной работой для представителей спецслужб России. По указаниям российских кураторов он собирал данные об огневых позициях, движении и расположении подразделений украинских защитников в Одессе.

«Также информатор передавал координаты объектов энергетической инфраструктуры и информацию о результатах предварительных ракетных обстрелов для повторного поражения и окончательного вывода из рабочего состояния», — говорится в сообщении прокуратуры.

По ходатайству прокурора подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без определения размера залога.

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляют следователи Управления СБУ в Одесской области.

Как сообщала Одесса News, в марте 2023 года прокуроры Одесской областной прокуратуры направили в суд обвинительный акт в отношении жителя Одессы по факту государственной измены и незаконного обращения с огнестрельным оружием и боеприпасами.

Фото: пресс-служба Одесской областной прокуратуры

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