Более 4-х тысяч одесситов стали донорами крови с начала войны

С начала полномасштабного вторжения российских войск в Украину значительно возросла потребность в донорской крови. Стабильно высокой эта потребность остаётся и сейчас.

Более 4 000 одесситов стали донорами крови с начала войны, — сообщает официальный сайт «Одесса» горсовета.

«Для быстрого поиска доноров крови работает волонтёрский проект «Донор Одесса», — говориится в сообщении.

Отмечается, что к сдаче крови привлечены сотрудники городских коммунальных предприятий, организованы коллективы компаний, а также тысячи неравнодушных одесситов.

Получить более подробную информацию о донорстве крови, актуальных потребностях крови медучреждений Одессы и записаться на сдачу крови можно на Теlegram-канале «Донор Одесса».

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