В Одессе сотрудник райадминистрации разоблачён на коррупции

Главный специалист Киевской районной администрации Одесского городского совета задержан по факту вымогательства и получения неправомерной выгоды.

Как сообщает пресс-служба Одесской облпрокуратуры, чиновник требовал 500 долларов США взятки у гражданки за непринятие мер по демонтажу самовольно построенного забора возле её домовладения и не привлечение к административной ответственности.

Правоохранители задержали сотрудника администрации при получении неправомерных средств у дома потерпевшей.

Отмечается, что по ходатайству прокурора подозреваемый находится под стражей, решается вопрос об отстранении его от занимаемой должности.

Как сообщала Одесса News, в марте 2023 года правоохранителями разоблачены двое служащих государственного предприятия «Классификационное общество Регистр судоходства Украины», вымогавших за свои услуги взятки.

Фото: Одесская облпрокуратура

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