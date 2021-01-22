Одесская прокуратура обжалует приговор убийце 11-летней Дарьи Лукьяненко

Одесская областная прокуратура обжалует приговор Раздельнянского суда, который приговорил убийцу 11-летней Дарьи Лукьяненко к лишению свободы на срок 15 лет, и потребует для него пожизненного заключения.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«В апелляционной инстанции прокуратура будет настаивать на избрании подсудимому той меры наказания, которую ранее требовала при рассмотрении обвинительного акта в районном суде — пожизненное лишение свободы», — заявили в прокуратуре.



Как сообщала Одесса News, 20 января Раздельнянский райсуд Одесской области приговорил Николая Тарасова к 15 годам лишения свободы за умышленное убийство 11-летней Дарьи Лукьяненко. Суд также частично удовлетворил гражданский иск к подсудимому со стороны родителей убитой, которые требовали 100 млн грн моральной компенсации. Коллегия судей постановила, что убийца должен возместить родственникам жертвы 800 тыс. грн. Также суд обязал Тарасова вернуть почти 35 тыс.грн, потраченных на похороны и другие материальные убытки. Кроме того, с подсудимого решено взыскать 117 тыс. грн на судебные издержки и оплату экспертиз.

Следствие установило, что 13 июня 2019 года житель пгт Ивановка Тарасов заметил девочку на дороге возле своего дома, позвал её к себе, а потом силой затащил в помещение. Он избил девочку, закрывая ей рот полиэтиленовым пакетом. Когда девочка потеряла сознание, он пытался её изнасиловать.

Не сумев довести свой замысел до конца, Тарасов нанёс девочке несколько ударов острым предметом в шею, отчего она умерла на месте. После этого убийца бросил её тело в выгребную яму, где его нашла полиция 19 июня.

Фото: Пушкинская