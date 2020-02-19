Наша песня хороша, начинай с начала: проведут новые экспертизы по пожару в «Виктории»

В деле о пожаре в одесском детском оздоровительном лагере «Виктория» суд назначил новую комплексную экспертизу.

Об этом сообщает ТАЙМЕР.

«Суд постановил назначить новую комплексную экспертизу, чтобы окончательно установить все обстоятельства трагедии», — говорится в сообщении.

Отмечается, что с ходатайством о назначении пожаротехнической, электротехнической и стройтехнической экспертизы обратился адвокат участниц детского коллектива «Адель», отдыхавшего в те трагические дни в лагере, Николай Стоянов. По его словам, без проведения такой экспертизы невозможно установить истину, ведь экспертизы 2017 и 2019 года о причинах и обстоятельствах развития пожара противоречат одна другой.

Предложение Стоянова поддержала прокуратура, против выступили родители погибших при пожаре девочек и главный обвиняемый — директор лагеря Петрос Саркисян. По мнению его адвокатов, в последней экспертизе 2019 года, выполненной по заказу семей погибших иностранными экспертами, нет никаких противоречий. Эксперты утверждали, что причиной пожара стал кипятильник, забытый включённым в комнате №4, где проживала худрук ансамбля «Адель» Татьяна Егорова.

По мнению родителей жертв пожара, дополнительные экспертизы лишь затянут рассмотрение дела.

Но суд счёл проведение экспертизы целесообразным. Проводить её поручено Харьковскому научно-исследовательскому институту судебных экспертиз им. Бокариуса.

Издание подчёркивает, что проведение подобной экспертизы займёт несколько месяцев.

Также директору сгоревшего детского лагеря суд изменил меру пресечения на ночной домашний арест, т.е. разрешил выходить из дома. Также ему разрешили проходить стационарное лечение.



Как сообщала Одесса News, пожар в лагере «Виктория» произошёл поздно вечером 15 сентября 2017 года. Погибли в огне три воспитанницы хореографического коллектива «Адель». Расследуется ряд производств, фигурантами которых являются экс-директор комплекса Саркисян, экс-заместитель мэра Одессы Зинаида Цвиринько, экс-руководитель и инспектор Киевского отдела ГУ ГСЧС в Одесской области и руководитель фирмы, осуществившей реконструкцию «Виктории».

Саркисяну следствие инкриминирует нарушение правил противопожарной безопасности в детском лагере, что привело к пожару и гибели детей.

Фото: ТАЙМЕР