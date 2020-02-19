У затонувшего одесского танкера «DELFI» появился в Ирландии друг по несчастью

«Сухогруз-призрак» «Альта» прибился к берегам графства Корк на юге Ирландии в результате мощного урагана «Деннис».

Огромное судно, которое выбросило на камни, заметили жители рыбацкого села Балликоттон, сообщает ВВС Украина.

Вероятно, заброшенный сухогруз более года дрейфовал в Атлантическом океане, начав свой путь с Бермудских островов в 2018 году.

Rescue 117 was tasked earlier today to a vessel aground near Ballycotton, Cork. There was nobody on board. Previously the @USCG had rescued the 10 crew members from the vessel back in September 2018. The vessel has been drifting since and today came ashore on the Cork coastline. pic.twitter.com/NbvlZ89KSY — Irish Coast Guard (@IrishCoastGuard) February 16, 2020

Глава представительства Королевского национального общества спасения на воде (RNLI) в Балликоттоне признался местным СМИ, что никогда не видел ничего подобного.

Фотографии и видеозаписи судна опубликовала в своих социальных сетях Служба береговой охраны Ирландии.

Это судно успело сменить немало названий и владельцев. Известно, что его построили в 1976 году, до недавнего времени сухогруз ходил под флагом Танзании. В сентябре 2018 года судно осуществляло рейс из Греции на остров Гаити. Посреди Атлантики на «Альте» внезапно отключилось электричество, судно 20 дней дрейфовало в 2100 км к юго-востоку от Бермудских островов.

Когда у экипажа закончились запасы провизии, на помощь пришла Береговая охрана США, которая доставила морякам еду на вертолётах. Однако после появления новостей о приближении урагана власти приняли решение эвакуировать десятерых членов экипажа и доставить их в Пуэрто-Рико. Повреждённое судно без экипажа оставили на растерзание стихии.

В сентябре 2019 года этот сухогруз заметил патрульный корабль британского Королевского военно-морского флота «Протектор».