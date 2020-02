У затонувшего одесского танкера «DELFI» появился в Ирландии друг по несчастью

«Сухогруз-призрак» «Альта» прибился к берегам графства Корк на юге Ирландии в результате мощного урагана «Деннис».

Огромное судно, которое выбросило на камни, заметили жители рыбацкого села Балликоттон, сообщает ВВС Украина.

Вероятно, заброшенный сухогруз более года дрейфовал в Атлантическом океане, начав свой путь с Бермудских островов в 2018 году.

Rescue 117 was tasked earlier today to a vessel aground near Ballycotton, Cork. There was nobody on board. Previously the @USCG had rescued the 10 crew members from the vessel back in September 2018. The vessel has been drifting since and today came ashore on the Cork coastline. pic.twitter.com/NbvlZ89KSY

— Irish Coast Guard (@IrishCoastGuard) February 16, 2020