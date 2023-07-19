На сбитом иранском дроне была установлена деталь из Ирландии, её Премьер уже в Киеве

В Ирландии проводится расследование после публикации фото ирландских деталей в сбитом в Украине БпЛА Shahed российских оккупантов.

Об этом 19 июля в Киеве на совместной пресс-конференции по итогам встречи с Президентом Украины Владимиром Зеленским заявил премьер-министр Ирландии Лео Варадкар, который сегодня прибыл с визитом в Украину, посетив Бучу и проведя переговоры с Зеленским.

Накануне глава Офиса Президента Украины Андрей Ермак обнародовал в Telegram фото деталей сбитого иранского дрона, запущенного оккупантами в ночь на 18 июля по Николаеву.

На одном из фото – карбюратор, на котором видно надпись «Сделано в Ирландии».

«Карбюратор, как и ещё сотни деталей, произведены в странах Запада и Азии. Часто россияне затирают серийные номера в иностранных компонентах», – отметил Ермак.

«Мы знаем о сбивании этого дрона, – прокомментировал на пресс-конференции Варадкар. – Мы проводим соответствующее расследование. Мы не верим, что какие-то ирландские компании могли нарушить санкции».

При этом глава правительства Ирландии допустил, что, «возможно, санкции нарушили какие-то третьи стороны».

На переговорах Глава государства проинформировал Премьер-министра Ирландии о недавних российских ударах по Украине, в частности, по Одессе.

«В эту ночь российские ракеты были направлены против украинской портовой инфраструктуры, используемой для экспорта украинской агропродукции. И такие удары российских террористов не только по нашей стране, но и по глобальной стабильности. И чрезвычайно важно, чтобы каждая страна мира, стремящаяся к миру, защите нормальной жизни на всех континентах, чётко и недвусмысленно осуждала российский террор и принимала участие в совместных усилиях для преодоления агрессии. Собственно, как, в частности, Ирландия принимает участие в таких совместных усилиях», – подчеркнул Президент.

Лео Варадкар заверил, что Ирландия будет помогать Украине столько, сколько потребуется, и дальше будет оказывать финансовую, практическую и политическую помощь.

«Украина победит, Украина восстановится и отстроится. Мы будем оказывать практическую и дипломатическую помощь Украине для реализации её целей, а также для реализации мирного плана», – сказал он.

Для справки. По информации украинских военных, Россия использует в Украине по крайней мере три модели иранских беспилотников: дроны-камикадзе Shahed-136, Shahed-131 и многоцелевые БпЛА Mohajer-6.

В украинской разведке заявляли, что большинство комплектующих дронов-камикадзе типа Shahed – иностранного производства, хотя из-за санкций эти детали не должны были попасть в Иран. СМИ сообщали, что в ударных БПЛА Shahed-136 нашли компоненты производства 30 европейских и американских компаний.

Фото: ОПУ

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