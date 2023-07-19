В порту «Черноморск» от российских обстрелов уничтожено 60 тысяч тонн зерна

В порту «Черноморск» в ночь на 19 июля уничтожено 60 тыс. т зерна в результате российских обстрелов портовой инфраструктуры, задействованной в «зерновой инициативе».

Об этом заявил Министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай Сольский.

По словам министра, зерно, которое было уничтожено россиянами, должно было быть загружено на крупнотоннажное судно и отправлено зерновым коридором ещё 60 дней назад. Однако, ночной удар вывел из строя значительную часть зерновой экспортной инфраструктуры порта «Черноморск».

При этом, по оценкам специалистов, для полноценного восстановления пострадавших объектов понадобится не менее года.

«Больше всего пострадала зерновая инфраструктура международных и украинских трейдеров и перевозчиков Kernel, Viterra, CMA CGM Group. Это террористический акт не против Украины, а против всего мира, продовольственная безопасность которого снова под угрозой. Человечество оказалось в заложниках у страны-террориста, которая шантажирует весь мир голодом.Мир должен отреагировать жёстко и в соответствии с ситуацией», — заявил министр.

Глава Минагрополитики напомнил, что если Украина не сможет экспортировать продовольствие, то население беднейших стран окажется на грани выживания. Кроме того, пострадает экономика не только Украины, но мира. В частности, увеличится цена на зерно, и не все страны смогут позволить себе покупать сельскохозяйственную продукцию. Также значительно вырастет цена на продукты питания, в том числе муку, крупы и мясо.

Как сообщала Одесса News, по данным Воздушных сил ВСУ, ночью 19 июля враг выпустил по Украине 16 крылатых ракет «Калибр», 8 крылатых ракет Х-22, шесть крылатых ракет «Оникс», управляемую авиационную ракету Х-59 и 32 ударных БпЛА типа Shahed-136/13. Удары ракет Х-22 и Оникс были направлены по инфраструктуре Одесской области.

Вицепремьер-министр по восстановлению – министр развития общин, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков заявил, что 19 июля Россия совершила целенаправленную воздушную атаку на зерновые терминалы в портах. Повреждения получила зерновая инфраструктура международных и украинских трейдеров и перевозчиков.

Фото: minagro.gov.ua

Больше новостей на нашем Telegram-канале: https://t.me/+K3QIJDVwDQhmNDMy