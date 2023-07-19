Мининфраструктуры показал последствия вражеской атаки по одесским портам

Россия продолжает терроризировать мир даже после выхода из Зерновой инициативы. Ночью, 19 июля, она совершила целенаправленную воздушную атаку на зерновые терминалы и инфраструктуру в портах «Одесса» и «Черноморск».

По сообщению Министерства развития громад, территорий и инфраструктуры Украины, повреждения получила зерновая инфраструктура международных и украинских трейдеров и перевозчиков Kernel, Viterra, CMA CGM Group.

Накануне ночью была атакована портовая инфраструктура, задействованная в работе зернового коридора. В результате повреждены резервуары и причалы Одесского порта.

«Атака на зерновые терминалы – акт агрессии против мира. Цель российских террористов – уничтожение любых путей поставки зерна на мировые рынки. Государство-террорист воюет не только с Украиной, но и с населением Африки и Азии, для которых это зерно – вопрос выживания. Зерновая и портовая инфраструктура должны быть защищены миром. Это гарантия в первую очередь для продовольственной безопасности мира», – сказал Александр Кубраков, Министр развития общин, территорий и инфраструктуры Украины.

Как сообщала Одесса News, по выражению Одесского городского головы, вражеский обстрел Одессы и области ночью 19 июля по масштабам равен массированным атакам в начале полномасштабного вторжения.

Фото: Мининфраструктуры

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