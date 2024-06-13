Мининфраструктуры хочет забрать у порта Южный 250 млн грн и отдать «Борисполю»

Министерство инфраструктуры решило забрать 250 млн грн у порта Южный и отдать аэропорту «Борисполь».

Об этом заявил в Telegram народный депутат от «Европейской солидарности» Алексей Гончаренко.

Он добавил, что порт требует денег на ремонт после обстрелов, а «Борисполь» не работает, и эти деньги используют на сомнительные закупки.

«Министерство инфраструктуры фонтанирует сомнительными идеями. Решили забрать 250 млн грн у порта Южный и отдать их на проедание аэропорта «Борисполь». Важно, что это деньги, которые порт должен инвестировать в развитие инфраструктуры, что увеличило бы его способность переваливать грузы из Украины. А в «Борисполе» планируют их потратить на закрытие долгов и сомнительные закупки», – написал нардеп.

Он отметил, что после открытия морского коридора порты стали фундаментальной основой экономики.

«Без портов у нас уже не было бы денег на оборону, потому что большая торговля идёт по морю. Развитие портов предоставит миллиарды дополнительных поступлений. Поэтому мы должны остановить коррупционные идеи отобрать деньги у главного инфраструктурного хаба страны», – резюмировал нардеп.

Одесса News информировала, что перевалка в портах Украины составляет почти 46 млн тонн за пять месяцев 2024 года. Это вдвое превышает показатель аналогичного периода 2023 года.

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