Мининфраструктуры собирается перевести дипломирование моряков в электронный вид

Министерство инфраструктуры Украины работает над переводом системы дипломирования моряков в электронный вид.

Об этом сказал заместитель министра инфраструктуры Дмитрий Живицкий 5 февраля во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде.

«Министерством ведётся работа по улучшению работы электронного кабинета моряка и переводе этого процесса (дипломирования моряков-ред.) в электронный вид», — отметил Живицкий.

Он добавил, что перевод системы дипломирования моряков в электронный вид позволит исключить коррупцию и злоупотребления в этой сфере.

Живицкий также отметил, что недавние протесты моряков против обновлённой системы дипломирования были спровоцированы организациями, которые «хотят незаконно зарабатывать на процессе дипломирования моряков».

Как сообщала Одесса News, 26 января в Одессе и некоторых других приморских городах Украины моряки вышли на акции протеста против коррупции в сфере подготовки и дипломирования моряков. Они требовали отставки Министра Криклия и и.о. председателя Госслужбы морского и речного транспорта Украины Андрея Глазкова. Также протестующие требовали поддержать проект приказа Мининфраструктуры об упрощении системы дипломирования моряков и внесении изменения в ст.51 Кодекса торгового мореплавания Украины в части определения условий, при соблюдении которых моряки смогут получать повторное подтверждение подлинности дипломов без сдачи экзаменов в государственных квалификационных комиссиях.

Процесс ликвидации Инспекции по подготовке и дипломированию моряков и её представительств был запущен в августе 2020 года. С 22 ноября 2020 года функции Инспекции по подготовке и дипломированию моряков переданы в Морскую администрацию.

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