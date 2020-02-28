В Одессе продолжается следствие по делу о коррупции Затокского мэра

Дело о растрате бюджетных средств, выделенных на реконструкцию очистных сооружений в одном из микрорайонов посёлка, должностными лицами Затокского поселкового совета находится на особом контроле правоохранителей.

Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Одесской области.

«26 февраля работники Белгород-Днестровской местной прокуратуры, совместно с сотрудниками территориального отдела полиции и УСБУ в Одесской области провели ряд обысков в служебных помещениях отдела градостроительства и архитектуры Белгород-Днестровского городского совета и районном управлении Главного управления Госгеокадастра в Одесской области», — говорится в сообщении.

В ходе обыска правоохранители изъяли компьютеры, жёсткие диски и документы.

В настоящее время готовятся ходатайство в суд об аресте изъятого имущества, а также решается вопрос назначения необходимых экспертиз.

Досудебное расследование в уголовном производстве продолжается.

Как сообщала Одесса News, 21 февраля правоохранители сообщили о подозрении и.о.главы Затокского поселкового совета Вячеславу Бокому в растрате бюджетных средств путём злоупотребления своим служебным положением и выдачи заведомо ложных официальных документов.

Кроме того, в ходе расследования также проверяется возможная причастность к совершению этого правонарушения должностных лиц территориальных органов государственной власти и местного самоуправления.