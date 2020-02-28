В Приморском суде Одессы сегодня был переполох

28 февраля в Портофранковское отделение полиции Одессы поступило сообщение о том, что один из залов заседания в Приморском суде заминирован.

Как сообщает Нацполиция Одесской области, на место происшествия были направлены взрывотехники, следственно-оперативная группа, кинологи и работники ГСЧС.

В 12:40 был введён специальный оперативный план «Заложник». В помещение суда прибыл начальник полиции ГУНП в Одесской области Олег Бех.

Оказалось, что у одного из задержанных, доставленных на заседание суда, при себе оказался предмет, похожий на гранату. Олег Бех лично провёл переговоры с мужчиной, после чего опасный предмет был изъят.

Оказалось, что обвиняемый в убийстве гражданина Израиля в сентябре 2016 года Вячеслав Гарькавый, которого привезли из СИЗО и поместили в «клетку», достал гранату, вынул чеку и заявил, что взорвёт себя.

«Я отсюда вообще не выйду либо выйду в пластиковом мешке… Я буду дальше разговаривать только с прокурором области. Я требую справедливого суда и наказания лиц, виновных в допущении того, что здесь происходит», — цитировали обвиняемого очевидцы.

В помещении вместе с ним находились судьи Виктор Иванов и Вячеслав Бондарь, старший конвоир.

Из здания эвакуировали посетителей и работников. Территория была оцеплена.

Сейчас решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по статьям 379 (Посягательство на жизнь судьи, народного заседателя или присяжного в связи с их деятельностью, связанной с осуществлением правосудия) и 345 (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины.

Начальник ГУНП Олег Бех рассказал, что, по предварительной информации, гранату обвиняемому передали в суде. Она была в пакете с едой.

«Будет проведено расследование, как он получил гранату, будут рассмотрены все видеозаписи, потому что его конвоировали из СИЗО и заводили через специальный вход», — говорит полицейский.

После инцидента обвиняемого перевезли в изолятор временного содержания. Ему будет предоставлена помощь психологов, потому что он находится в очень сложном психическом состоянии, — сказал Олег Бех.

Позже выяснилось, что в руках у Гарькавого был корпус от боевой гранаты без запала.