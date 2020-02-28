«Липовые» акцизные марки, алкоголь и курево нашли во время обысков в Одессе

Одесские правоохранители провели ряд обысков на территории Раздельнянского района, в результате которых обнаружили и изъяли оборудование для промышленного изготовления алкогольной продукции, более 2500 литров спиртосодержащей жидкости неизвестного происхождения, 800 литров алкогольных напитков, расфасованных в бутылки с логотипами известных брендов (Finlandia, Absolute, Hennessey, Jelzin, Grey Goose, Kvint), 13 тысяч этикеток для отечественных алкогольных напитков, 11 тысяч корковых пробок для бутылок.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Одесской области.

Также правоохранители изъяли около 55 тысяч пачек сигарет иностранного производства без марок акцизного налога Украины, а также более 10 тысяч марок акцизного налога с явными признаками подделки.





Отмечается, что сейчас в уголовном производстве проводятся следственные действия, после которых будет решён вопрос об объявлении виновным лицам о подозрении.

Как сообщала Одесса News, днями в Одесском порту задержали груз с четырьмя тоннами веществ, используемых при изготовлении кокаина и героина.

Фото: прокуратура Одесской области