Мэр Одессы переживает, чтоб не прорвало дамбу Хаджибейского лимана

Ураганный ветер 24 февраля нанёс ощутимый удар по дамбе Хаджибейского лимана, после чего мэр Одессы Геннадий Труханов провёл расширенное рабочее совещание.

Как сообщается на официальном сайте города, в результате сильного ветра часть прилегающих к дамбе территорий оказалась подтопленной, потребовалась механическая откачка воды.

«В ходе совещания специалисты отмечали, что дамба работает в аварийном режиме с 2003 года. В этот раз от разрушения её спасло то, что в 2016 году было проведено укрепление тела дамбы на наиболее изношенном участке. При достаточно серьёзных и длительных нагрузках, к числу которых относится ураганный ветер и сильное волнение вод лимана, существует огромная вероятность того, что дамба не выдержит. И тогда подтопленной может оказаться территория порядка 23 кв. км, а пострадать около 30 тысяч человек», — говорится в сообщении.



«Если стихия повторится и дамба не выдержит, в зону затопления попадают: нефтеперерабатывающее производство, объекты Одесского морского порта и другие предприятия. А это уже грозит экологической катастрофой», – подчеркнул Геннадий Труханов.

Специалисты, приглашённые на совещание, дали ряд рекомендаций.



В первую очередь, необходимо понизить уровень воды в Хаджибейском лимане. Как показал опыт, откачка насосами – мера временная. Поэтому необходимо реализовать проект самотёчного сброса вод из лимана в море.



Также необходимо провести ремонт тела дамбы. При этом, с учётом того, что дамба длительное время эксплуатируется в аварийном режиме, её укрепление не может гарантировать длительную эксплуатацию.



Поэтому наилучшим вариантом специалисты считают строительство новой дамбы.

«Самостоятельно город никогда не справится с этой проблемой. Юридически дамба Хаджибейского лимана является бесхозным сооружением, расположенным на границе города и области. С 2014 года я стучу во все двери, чтобы был определён ответственный орган и проведено укрепление дамбы. Учитывая ситуацию, мы незамедлительно напишем очередное обращение в центральные органы власти. И надеемся в этот раз быть услышанными», – прокомментировал ситуацию Геннадий Труханов.

Отмечается, что в этот же день Одесский городской голова встретился с жителями СОН «Хаджибейский», которые первыми могут попасть в зону затопления в случае прорыва дамбы.

Кстати. Фактически дамба не является классическим гидротехническим сооружением, по надёжности не соответствует необходимому классу капитальности. Земельная насыпь дамбы сооружалась в 40-х годах прошлого века в аварийном порядке без какого-либо проекта путём отсыпки грунта, песка, камней и других материалов на неподготовленную основу. К тому же, в конце 60-х годов без соответствующих экспертных выводов дамба преобразована в отрезок автодороги. Движение большегрузных автомобилей осложнило и без того аварийное состояние дамбы.

Как сообщала Одесса News, 25 февраля мэр Одессы Геннадий Труханов встретился во внутреннем дворике с жильцами дома на пересечении ул. Колонтаевской, 20, и ул. Ризовской, 33, где дерево упало во двор, разрушив крышу жилого дома во время сильного ветра 24 февраля.

Фото: «Одесса»