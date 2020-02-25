Мэр Одессы побывал в доме, на который рухнуло дерево

25 февраля мэр Одессы Геннадий Труханов встретился во внутреннем дворике с жильцами дома на пересечении ул. Колонтаевской, 20, и ул. Ризовской, 33, где дерево упало во двор, разрушив крышу жилого дома во время сильного ветра 24 февраля.

Об этом сообщает официальный сайт города.

«Жительница наиболее пострадавшей квартиры вчера была временно отселена. Решается вопрос о её размещении в т.н. отселенческом фонде города. Остальные жители пострадавших квартир остались в своём жилье или разместились у родственников», — говорится в сообщении.

Как отметил и.о. директора департамента городского хозяйства Дмитрий Жеман, сотрудники коммунальных служб внутри двора работают вручную, а снаружи дома – с помощью автотехники. Чтобы минимизировать разрушения жилых построек, ствол дерева с помощью кранов будет поднят и вынесен со двора. По завершении этих работ будет проведена оценка разрушений.

«Дерево накренилось на пристройку, которая строилась как временное сооружение, без фундамента. И, скорее всего, на это нет документов. В дальнейшем будет рассматриваться вопрос о проведении ремонта крыши дома. При этом будут учтены предоставленные жильцами документы на жилые помещения», – прокомментировал результаты встречи Геннадий Труханов.

Как сообщала Одесса News, из-за осложнения погодных условий, сильных порывов ветра по состоянию на утро вторника в Одесской области остаются без электроснабжения 124 населённых пункта.

Фото: «Одесса»