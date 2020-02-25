Кто в Одессе 26 февраля останется без воды

В связи с необходимостью проведения ремонтных работ по замене задвижек диаметром 150 мм по адресу: ул. Космонавтов, 13 в Одессе 26 февраля будет прекращена подача воды отдельным потребителям.

Об этом сообщает филиал «Инфоксводоканал».

Отмечается, что в этот день с 09:00 до 19:00 воды не будет в домах по улицам:

— ул. Генерала Петрова, 17-35,

— ул. Ивана и Юрия Лип, 15-41,

— ул. Героев Крут, 6-16,

— ул. Инглези, 12-18,

— ул. Космонавтов, 12-28, 38-70, 9-15,

— ул. Варненская, 2-4,

— ул. Академика Филатова, 9-17.

Телефоны для справок: 705-55-05, 068-905-55-05, 066-905-55-05, 093-17-00-155 (круглосуточно).